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شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الخلاف بينهما.. سارة الطباخ تحذر من التعامل مع محمد الشرنوبى والان مع تفاصيل الخبر
وجاء فى بيان سارة الطباخ أن محمد الشرنوبى وقع مع إحدى شركات الإنتاج الفنى لتوزيع أغنيته الجديدة "قلبى ارتاح" دون علمها رغم أنها الوكيل الحصرى له، والاتفاق الأخير الذى تم برعاية اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما بتاريخ 16 فبراير 2020 ألزمه بتنفيذ العقد وتسليم سارة الطباخ توكيلا رسميا موثقا بالشهر العقارى، وهو ما حدث.
وأضاف البيان أن الشرنوبى وقع منفردا لتسويق الأغنية مع شركة أخرى، وعندما تم التواصل مع المسئولين بالشركة التى وقع لها أكدوا أن الشرنوبى أبلغهم بأنه فسخ العقد وهذا لم يحدث،.
واختتم البيان: "كان من الضرورى تنبيه الشركات إلى ما يردده الشرنوبى حرصا على حقوق الشركة والعلاقة المتميزة مع مختلف الشركات ".
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