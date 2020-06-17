شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الخلاف بينهما.. سارة الطباخ تحذر من التعامل مع ‏محمد الشرنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المنتجة سارة الطباخ بيانا حذرت فيه من التعامل ‏مع المطرب محمد الشرنوبى بعد مخالفته لقرارات غرفة ‏صناعة السينما بالتوقيع لإحدى شركات الإنتاج الفنى.‏

وجاء فى بيان سارة الطباخ أن محمد الشرنوبى وقع مع إحدى ‏شركات الإنتاج الفنى لتوزيع أغنيته الجديدة "قلبى ارتاح" ‏دون علمها رغم أنها الوكيل الحصرى له، والاتفاق الأخير ‏الذى تم برعاية اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما ‏بتاريخ 16 فبراير 2020 ألزمه بتنفيذ العقد وتسليم سارة ‏الطباخ توكيلا رسميا موثقا بالشهر العقارى، وهو ما حدث.‏

وأضاف البيان أن الشرنوبى وقع منفردا لتسويق الأغنية مع ‏شركة أخرى، وعندما تم التواصل مع المسئولين بالشركة ‏التى وقع لها أكدوا أن الشرنوبى أبلغهم بأنه فسخ العقد ‏وهذا لم يحدث،.

واختتم البيان: "كان من الضرورى تنبيه الشركات إلى ما ‏يردده الشرنوبى حرصا على حقوق الشركة والعلاقة المتميزة ‏مع مختلف الشركات‎ "‎‏.‏

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