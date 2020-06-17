شكرا لقرائتكم خبر عن إيساف عن عمل الفنان حسين أبوحجاج في ورشة كاوتش: الشغل حلال وعمره ما كان عيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المطرب إيساف على عمل الفنان حسين أبو حجاج ابن مركز بنى مزار بمحافظة المنيا، الذى اشتهر بين جمهوره فى أفلام الكوميديا وخاصة مع الفنان هانى رمزى ومحمد هنيدى، في ورشة الكاوتش التي يمتلكها بالمنيا.

ونشر الفنان إيساف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صور الفنان حسين أبو حجاج أثناء عمله في ورشة الكاوتش، قائلا :"أنا معرفش الخبر ده حقيقي ولا لا لكن إذا كان حقيقي فأنا احترمه وأقدره والشغل الحلال عمره ماكان عيب.. وربنا يديك الصحة والستر وراحة البال".

من جانبه، قال الفنان حسين أوحجاج :"لم أترك ورشة الكاوتش الخاصة بى أبدا فهى مصدر رزقى والتى أعيش منها ومن خيرها"، موضحا: "لقد تركت الفن والأضواء فى القاهرة لأنه يأتى بالنسبه لى فى المرتبه الثانية، لانه مش بيوكل عيش، وأجور الفنانين من أمثالى أجور ضعيفه جدا لا ترقى أن تساعد فى حياه كريمه للفنان ولو على التمثيل كنا زمنا متنا من الجوع".

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وأضاف حسين فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ورشة الكاوتش بالنسبة لى هى كل حياتى فقد قمت بإنشائها وأنا شاب فى مقتبل العمر وهى التى تساعدنى على الحياة وهى مصدر رزقى ورزق أبنائى ومن يعملون معنا فيها من الشباب ، قائلا إن أول أجر حصلت عليه من الفن كان 100 جنيه وكنت أعطيها لمن يطلبنى للعمل فى إحدى الأعمال الفنية وعندما زاد أصبح 3 آلاف جنيه، هذه المبالغ لا تساعد على العيشه الكريمه .

واضاف رجعت إلى بلدى بنى مزار التى لم اتركها ابدا عندما شعرت أن الأجور لا تتغير وإن الممثلين مثلى لا يتقاضون أجور تساعدهم على الحياه ، فما كان بى الا أن أعود وتحافظ على ورشتى حتى استطيع أن تستكمل حياتى ، ولفت لقد اتصل بى الكثير من المخرجين للقيام بأعمال فنية لكن بأجور زهيده لذا رفضت العمل واخبرتهم انى مشغول ولا أستطيع العمل معهم .

وقال أن أجور الممثلين متفاوتة بشكل كبير بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية ، وانت مضطر الموافقه لعل الله يحدث تغييرا فى ذلك لكن أصحاب الأعمال الفنية يقدمون لنا تلك المبالغ الشهيدة وكأنه يمن عليك بها .