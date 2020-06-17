شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى: فكرة جزء ثانى من "بنك الحظ" قائمة وسيكون بعد "العميل صفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم أكرم حسنى أن فكرة تقديم جزء ثانى من فيلم "بنك الحظ" الذى تم عرضه فى عام 2017 واردة بقوة خلال الفترة المقبلة موضحاً لـ"الخليج 365":"نتحدث مع صناع الفيلم حالياً عن تقديم جزء ثانى من "بنك الحظ" بالفعل وذلك سيكون بعد انتهائه من فيلمه الجديد "العميل صفر" الذى يستعد لتصويره قريباً.

فيلم بنك الحظ" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج أحمد الجندى وبطولة أكرم حسنى ومحمد ممدوح ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وأحمد فتحى وحسام داغر وخالد كمال وسامى مغاورى وليلى عز العرب ولبنى محمود وضيفة الشرف سامية الطرابلسى وتم عرض الفيلم فى موسم شم النسيم عام 2017 وحقق نجاحاً جيداً على مستوى شباك التذاكر.



اكرم حسنى

Advertisements

وفى سياق متصل يعكف أكرم حسنى على التحضيرات الخاصة بفيلمه الجديد "العميل صفر" مع المخرج محمد سامى، حيث ينتظر الثنائى تسلم النسخة الأخيرة من سيناريو العمل والذى يكتبه أيمن وتار من أجل اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة ومعاينة أماكن التصوير قبل بدء أول المشاهد.

وكان آخر أعمال أكرم حسنى فى السينما فيلم "البدلة" مع تامر حسنى عام 2018 وشارك فى بطولته أمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وايمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وتامر أمين، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.

يذكر أن أكرم حسنى خاض السباق الرمضانى هذا العام بمسلسل "رجالة البيت" بصحبة أحمد فهمى وشارك فى بطولته بيومى فؤاد وويزو وعارفة عبد الرسول ولطفى لبيب وأحمد فهيم والطفل اسماعيل أحمد الجندى وضيوف الشرف أيتن عامر وميرهان حسين وآخرين والعمل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.