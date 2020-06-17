شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة ليل.. نيللى كريم تعلن عن دورها الجديد فى عملها السينمائى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نيللي كريم عن دورها الجديد في عملها السينمائي المقبل، حيث نشرت في خاصة الاستوري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلة :"نيللي كريم تستعد للعب دور فتاتة ليل قريبا".



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نيللي كريم عبر خاصية الاستوري

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يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان النجمة نيللى كريم عن عمل فنى جديد مع الكاتب أحمد مراد، حيث كشفت نيللى عبر صفحتها الشخصية علي إنستجرام، عن تعاون يجمعهما سوياً، قائلة: عمل جديد قريبآ"، لكنها لم تعلن المزيد من التفاصيل في ذلك الوقت، إلا أنها عادت مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية لتكشف عن الدور الذي تجسده تمثلا في "فتاة ليل" وفقا لما نشرته عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

يشار إلى أن نيللى كريم، قدمت أخر أعمالها مسلسل" بـ 100وش" ، وعرض فى ضهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أسر ياسين، شريف دسوقى،مصطفى درويش رشدى الشامى، إسلام إبراهيم، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.