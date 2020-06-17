شكرا لقرائتكم خبر عن ربنا هيشفينى من كورونا ونحتفل.. مصطفى درويش: عمرى ما كنت أتخيل الناس بتحبنى كدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان مصطفى درويش عن سعادته بدعم جمهوره ومتابعيه له بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، متمنيا الشفاء له، وشكر كل شخص دعمه في هذه المحنة.

ونشر الفنان مصطفى درويش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددا من الفيديوهات معلقا عليها: "الفيديوهات اللي جاتلي كتير أوي بس دول تعبوني نفسيا والله.. بس هقوم بإذن الله وبفضل دعواتكم هتعدي.. أنا عمرى ما كنت اتخيل أن الناس بتحبني كدة.. هقوم وهاشكر كل شخص دعالي بنفسي هقوم وهنحتفل مع بعض يا رب".

وفي وقت سابق، كشف الفنان مصطفى درويش عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "الحمد لله أحسن كتير عن الأيام اللي فاتت.. الحمد لله والله بالدعاء اللي شفته من كل الناس وإن شاء الله هتعدي".

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ومنذ الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا، ويحرص درويش على طمأنة متابعيه عليه من خلال السوشيال ميديا، حيث أكد فى أكثر من مناسبة أنها أزمة وهتعدي، إلا أنه أقلق محبيه على حالته مؤخراً.

وفي وقت سابق، قال مصطفى درويش عبر فيس بوك: "الوضع من سيئ لأسوأ.. يا رب"، وما أن كتب ذلك حتى حرص العديد من الفنانين وأصدقائه على دعمه من خلال التعليقات مثلما ظهر مع الفنان دياب الذى دعا له بأن يهون الله عليه تلك الأزمة بالشفاء العاجل.

وكان طالب الفنان مصطفى درويش متابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام" بالدعاء له بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "هتعدي بإذن الله بفضل دعواتكم"، فى حين دعمه عدد كبير من نجوم الفن، فكتب أحمد السعدني: "ألف سلامة يا درش خير إن شاء الله"، وعلقت آيتن عامر: "سلامتك يا مصطفى هتعدى طبعا باذن الله".

كما كتب الفنان إسلام إبراهيم: "ألف سلامة عليك يا حبيبي"، بينما كتب الفنان دياب: "ألف سلامة يا حبيبى إن شاء الله خير وتعدى بسلام يا رب"، وعلقت الفنانة السورية سارة نخلة: "ألف سلامة عليك يا درش".