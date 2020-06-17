شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نجوم جمعتهم الشهرة والأبراج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك هوليوود ثنائيات رائعة في الصداقة، ليس فقط بسبب كونهم شخصيات ديناميكية يجمعهم في الأغلب اتجاهات متشابهة، إنما هناك أيضا نوع من التوافق الكوني الذي يوضح العلاقة بين الكواكب والقمر، وهو ما يظهر في صداقات متناغمة، فالقمر يشير إلى الطريقة التي نسعى بها إلى الراحة، وفي هذا التقرير ننشر التوافق الفلكي لعدد من ثنائيات المشاهير.

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