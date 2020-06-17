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شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى: أراهن على "قبل الأربعين".. والعمل يليق بالجمهور والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت داليا إلى أن سبب ابتعادها عن السينما لمدة تقترب من 12 عاما بعد فيلم طباخ الرئيس للنجم الراحل طلعت زكريا يرجع لعدة أسباب أهمها عدم توافر إسكريبت مناسب لها شخصيا، مضيفة أنها تراهن بقوة على عودتها للسينما بهذا العمل الذى سيكون مفاجأة تليق بالجمهور المصرى. تدور أحداث فيلم " قبل الأربعين" فى إطار الإثارة والتشويق والرعب النفسى حول مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفى.
جدير بالذكر أن فيلم "قبل الأربعين" يضم كوكبة من النجوم منهم، الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، محمد على رزق، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم وآخرين، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.
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