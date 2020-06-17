شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى: أراهن على "قبل الأربعين".. والعمل يليق بالجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة داليا مصطفى كواليس عودتها للسينما من خلال تعاقدها مؤخراً على فيلم "قبل الأربعين"، الذى يجرى حالياً الإعداد لكافة ‏تفاصيله قبل بدء التصوير، قائلة‎ ‎إن فكرة العمل مبتكرة ومبدعة، لذلك وافقت على الفور نظراً للحبكة الفنية للفكرة.‏

وأشارت داليا إلى أن سبب ابتعادها عن السينما لمدة تقترب من 12 عاما بعد فيلم طباخ الرئيس للنجم الراحل طلعت زكريا يرجع لعدة ‏أسباب أهمها عدم توافر إسكريبت مناسب لها شخصيا، مضيفة أنها تراهن بقوة على عودتها للسينما بهذا العمل الذى سيكون مفاجأة ‏تليق بالجمهور المصرى.‏ تدور أحداث فيلم " قبل الأربعين" فى إطار الإثارة والتشويق والرعب النفسى حول مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفى.‏

جدير بالذكر أن فيلم "قبل الأربعين" يضم كوكبة من النجوم منهم، الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، محمد على رزق، معتز ‏هشام، لبنى ونس، جميل برسوم وآخرين، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.‏

Advertisements