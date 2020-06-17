شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات الحالة الصحية للمخرج ياسر سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتلقى المخرج ياسر سامي العلاج داخل أحد المستشفيات، وعلى الرغم أنه ممنوع من الكلام إلا أنه صرح لليوم السابع قائلا " حالتى الصحية أفضل مما كانت عليه في بداية الوعكة الصحية وذلك بفضل دعاء كل الناس اللى بتحبني". وأشار سامي في حديثه أنه ما زال يتلقى كورس علاجي وتنفسي داخل أحد المستشفيات وتحت ملاحظة وإشراف الأطباء المختصين. Advertisements يذكر أن ياسر سامي يعانى من حساسية فى الصدر منذ فترة، وأثناء تصوير مسلسل "النهاية" بمصنع الحديد والصلب بحلوان تأثر بأتربة الحديد، وكان يشعر بآلام في الصدر، وطلب منه الجميع أن يوقف التصوير ويعالج نفسه لكنه رفض أكثر من مرة و لم يستسلم حتي لا يتوقف التصوير وتحامل على نفسه إلى أن انتهي التصوير ولم يتوجه حتى للعلاج، وكان يتناول أدوية للحساسية عندما يشعر بالتعب لكن فجأة زادت الآلام فى الصدر لذلك توجه للطبيب فورا.

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