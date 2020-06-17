محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :
نشر الفنان شريف منير، صورة بصحبة عائلته، عبر حسابه على إنستجرام، وذلك بعد صورة ابنتيه الشهيرة التي قرر بسببها إطلاق حملة للقضاء على التنمر عبر مواقع التواصل.
وعلق شريف على الصورة ، قائلا : "أسرتي الصغيرة.. ربنا يخليكم ليا".
يذكر أن، الفنان شريف منير، قام منذ أيام بنشر صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، ليفاجئ بعدد من الأشخاص يقومون بسبه وسب بناته، فقام بحذف الصورة، ليتخذ بعدها عددا من الإجراءات القانونية تجاه أي شخص متنمر أو يسيء الرد في التعليقات، ثم قرر إعادة نشر الصورة من جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صورة ابنتيه.. شريف منير ينشر صورة مع عائلته: "أسرتي الصغيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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