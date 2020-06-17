ابنة رجاء الجداوي: "ماما تعبانة ادعوا لها أرجوكم"

أقلقت ابنة الفنانة رجاء الجداوي الجمهور على حالة والدتها الصحية بعد أن كشفت في تدوينة عن تدهور حالة والدتها الصحية.



وقالت أميرة مختار: "مامي مازلت في الرعاية المركزة وعلي نفسي الجهاز السباب.. بس للأسف تعبانة ادعوا لها أرجوكم يشفيها و يشفي كل مريض".

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كما نشرت ابنة رجاء الجداوي عدّة أدعية لوالدتها على حسابها بفيسبوك، ما أقلق الجمهور مجدداً على صحة والدتها والتي قضت أكثر من 23 يوم في مستشفى العزل الصحي بعد إصابتها بكورونا، والذي أصاب الطبيب المعالج لها في المستشفى أيضاً.

وكشف الطبيب المعالج لرجاء الجداوي في تصريحات له إن الفنانة رجاء الجداوي لا تزال في العناية المركزة وفي حالة ثبات، مشيراً إلى ان حالتها مستقرة بعد إيجابية المسحة الثالثة لها مؤخراً، وأكد ان تحسن حالتها الصحية يعتبر أكثر أولوية من أن تأتي نتيجة المسحة سلبية.