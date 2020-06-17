محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده بقالب حلوى مصنوع في المنزل وصورة تحصد الملايين

احتفل نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح بعيد ميلاده الـ 28 بأجواء منزلية بسيطة. وقد ظهر صلاح ضاحكًا وبملابس بسيطة بدت رياضية ومريحة، وكان اللافت هو قالب الحلوة الذي كان يحمله وبدا واضحًا أنه ليس جاهزًا بل مصنوع في المنزل. Advertisements وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة التي حصدت أكثر من مليونين Like خلال يوم واحد فقط، وتلقى صلاح عشرات الرسائل من نجوم الكرة حول العالم ونجوم الفن العرب أيضاً بمناسبة عيد ميلاده.



ويعود محمد صلاح للمنافسة مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد توقف طويل بسبب أزمة فيروس كورونا، وينطلق من جديد في بداية الأسبوع المقبل بمواجهة مع نادي إيفرتون، ويقترب نادي ليفربول هذا الموسم من الحصول على لقب الدوري الإنجليزي.

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