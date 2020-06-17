الصور الأولى لمحمد الشرنوبي وراندا رياض على البحر من شهر العسل

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يقضي الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض حاليًا شهر العسل في إحدى المدن الساحلية في مصر.
وقد شارك الثنائي صورتين لهما من شهر العسل، ظهر محمد في إحداها وهو داخل حوض السباحة، وفي الآخرى بدت راندا وهي تمسك بيد محمد من أن يظهر هو في الصورة.
راندا رياض
يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي احتفل يوم الأربعاء 10 يونيو، بعقد قرانه على راندا رياض، وسط احتفال عائلي بسيط في منزل العروس.
وأقيم الحفل بحضور أفراد العائلتين والمقربين فقط، التزامًا بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد وظهر الشرنوبي وزوجته وهما يرقصان على أنغام أغنية "حتة من الخيال" التي طرحها محمد الشرنوبي في ألبومه الأخير.
محمد الشرنوبي
يشار إلى أن الفنان محمد الشرنوبي فاجأ جمهوره في ديسمبر الماضي، بإعلان خطبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، وكان من المقرر أن يتم زفافهما خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأمر تم تأجيله نظرًا للظروف التي تمر بها الدولة حاليا بسبب فيروس كورونا.
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