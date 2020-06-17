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كشفت الفنانة المصرية داليا البحيري عن وضع زوجها الصحّي بعد إصابته بفيروس كورونا، وقالت إن حالته الصحية متوسطة واستطاعوا تأمين الأدوية له، من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" من تقديم وائل الإبراشي عبر قناة مصر الأولى.
وأضافت داليا أنها عزلت زوجها في المنزل، كما أجرت فحص لها ولبناتها وجاءت النتيجة سلبية.
داليا البحيري
وكشفت البحيري أنها طردت والديها عندما أتيا لزيارتها في المنزل للاطمئنان عليها.
وكانت أعلنت داليا البحيري على صفحتها الخاصة إصابة زوجها بفيروس كورونا، وتم تأكيد ذلك عبر الفحص الذي خضع له وكانت نتيجته إيجابية.
كانت هذه تفاصيل خبر داليا البحيري تطرد والديها من المنزل، وهذه حالة زوجها الصحية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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