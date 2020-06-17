ما حقيقة فيديوهات وصور زوجة قصي خولي الفاضحة؟ هكذا وضحت

تصدت التونسية مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي، ووالدة طفله، للرد على شائعات تطال سمعتها قيل إنها السبب وراء عدم اعتراف قصي خولي بالزواج منها، ونشرت للمرة الأولى مقطعا مصورا يضم الصور المسربة لها مع المشاهد الأصلية لتؤكد أن كل الوقائع المخلة المنسوبة إليها مفبركة بفعل فاعل.

مديحة نشرت الفيديو عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع إنستقرام، وظهرت فيه صور تبدو للوهلة الأولى مخلة، ولكن بعد عرضها في سياقها الأصلي تظهر عادية، وعلقت قائلة: التصويرة هذه مهبطينها وقلك ماخذينها ليا أنا وأنا***، هذه كانت في تايلاند مع أصحابي.. وفي تايلاند أغلب وسائل النقل هي السكوتر.. شوفتوا مالو وضع مخل.. وهذه آخر مرة بس نجاوب الله يعين الناس على أمراضها.

وأضافت: نصيحة أنا معنديش عقدة السمعة والناس والصورة الملمعة.. عايشة حياتي بسلام كامل وكل عقدكم بعدوني عليها.. وحاجة أخرى مراقبة الغير ما تتعبك كان أنت الله يعين، ونزيدكم هذا فيديو خذوا منو صوتي وركبوها على*** حسبي الله فيهم.. هونا أنا وأختي في تركيا.

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يذكر أن مديحة الحمداني، تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان زواجها سرا من النجم السوري قصي خولي وأنها أم طفله الوحيد "العميد" وخطفت دموع السيدة أنظار الجميع بعدما هددت قصي بفضح كل تصرفاته بحقها وحق ابنهما إذا تحدث عنهما مرة أخرى، وتلقت نصائح عاجلة من مقربين لها بضرورة اللجوء إلى الخيار القانوني للحصول على حقوقها المهدورة، دون الكشف عن هذه الحقوق، كما لم تكشف مديحة عن وثيقة زواجها.

مديحة بررت خروجها عبر السوشيال ميديا بأنها استفزت من كلام قصي ومتابعيه عنها عقب حواره الأخير مع الإعلامية مهيرة عبد العزيز عن ابنه "العميد" وكلامه عن رعايته للصغير على غير الحقيقة، وأشارت مديحة في مقطع الفيديو إلى استيائها مما يتردد حول حقيقة علاقتها بالنجم السوري قائلة: عيب عليكم، تتحدثون عني وعن ابني وأنتم لا تعرفوني عيب عليكم تسيئون لابني طفل صغير (بيبي) حرام وعيب على قصي الذي وضعنا عرضة لمن يسوى ولمن لا يسوى، أنت تعرف شو عاملت فينا من القهر والظلم.

وتابعت، أنا بنت عائلة ومحترمة وعملت في شركات كبيرة في دبي وتعرفت على قصي في 2014 عن طريق عملها، كل زملائى يعرفون الحقيقة، وشاهدت مقابلة قصي خولي في أحد البرامج والذي تحدث فيه أنه أب مثالي ويقوم بغسل ابنه مرتين"، مشيرة أنه ممثل وهذا عمله، فمن الطبيعي أيضا أن يمثل دور الأب الذي ليس موجودا على أرض الواقع.

وأكملت مديحة حديثها: صمت لمدة سنة كاملة أمام من يتحدث عنى وعن ابنى، لكن بعد الذي شاهدته على في البرنامج قررت عدم السكوت و الظهور و التحدث عن الظلم و القهر الذى أعيشه بسببك.

وهددت مديحة الحمداني قصي بأن أي موضوع سيتحدث به كذبا في مقابلته المقبلة سوف تظهر على مواقع التواصل وتكشف كل الحقائق أمام الجمهور عن تصرفاته وأفعاله تجاهها وابنهما.