ما حقيقة خطوبة الفنانة سوسن بدر للمرة الثامنة؟

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة المصرية سوسن بدر بفستان سهرة جريء وعلقوا عليها "من خطوبة سوسن بدر للمرة الثامنة" مع تعليقات ساخرة من الفتيات الصغيرات اللواتي لم يتزوجن حتى الآن، والحقيقة أن الصورة من حفل تكريم سوسن بدر بمهرجان تري كور الدولي للأفلام القصيرة، في دورته الحادية والعشرين، التي عقدت في الفترة من 9 إلى 16 يونيو 2019.

سوسن بدر من حفل تكريمها وليس خطوبتها

سوسن بدر رفضت التعليق على "الشائعة السخيفة" كما وصفتها، واكتفت في اتصال خاص مع "سيدتي" على تذكرة الجميع بأن الصور المتداولة لها من العام الماضي، عندما شاركت في حفل افتتاح مهرجان ترى كور الدولى للأفلام القصيرة، الذي عقد بمسرح الجامعة البريطانية في مصر بحضور المخرج سمير سيف، وتم تكريمها مع النجوم فتحي عبد الوهاب والفنان السوري فراس نعناع، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم الإبداع والفن.

وخطفت سوسن الأنظار في الحفل بعدما ظهرت للمرة الأولى بخصلات الشعر الأبيض دون أن تخشى علامات تقدم العمر، وأطلق عليها في حفل الافتتاح لقب نفرتيتي السينما المصرية.

وشهد مهرجان ترى كوري في دورته الماضية مشاركة 30 دولة، وعرض خلاله ما يزيد على 3 آلاف فيلم على مستوى العالم، لا يتجاوز كلا منهم الـ3 دقائق.

Advertisements

يذكر أن سوسن بدر تزوجت 7 مرات الأولى وهى طالبة في معهد الفنون المسرحية من أستاذها د.أسامة أبو طالب، واستمر الزواج لمدة 5 سنوات أنجبت خلالها ابنتها الوحيدة ياسمين ثم انفصلا لانشغالها بفنها، أما المرة الثانية تزوجت من طبيب شهير واستمر الزواج لمدة 4 سنوات ثم انفصلا.

وكانت المرة الثالثة من رجال أعمال مقيم في الخارج ولم يدم الزواج أكثر من 4 شهور بسبب وفاته، وتزوجت للمرة الرابعة من السيناريست محسن زايد عام 2001، وتوفى بعد أقل من شهر من الزواج.

أما المرة الخامسة كانت من المخرج باسم محفوظ عبد الرحمن، والزيجة السادسة كانت من فريد المرشدي ابن ناهد فريد شوقي الذي يصغرها بـ 20 عاما، واستمر الزواج 4 سنوات حتى الانفصال.