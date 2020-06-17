سكارليت جوهانسون: الرجل المخلص أسطورة

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت النجمة سكارليت جوهانسون أن من الصعب الارتباط برجل واحد في العمر، لأن الإخلاص أصبح عملة نادرة لدى الرجال، والرجل المخلص لزوجته أسطورة، لذلك لابد من التغيير.

وأشارت جوهانسون (35 سنة) إلى تجربتيها السابقتين مع الممثل ريان رينولدز، والصحفي رومين دورياك الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة روز، وقالت إن الطلاق في الحالتين كان حتمياً لأنه من المستحيل العثور على رجل يكتفي بزوجة واحدة ويخلص لها، وهي ما تدركه جيداً قبل أن تتزوج للمرة الثالثة من المؤلف والممثل كولين جوست.

وقالت بطلة فيلم الأرملة السوداء إن فكرة الزواج رومانسية، وهي تجربة جميلة، ولكن لا يوجد الرجل الذي يكتفي بزوجته ولا ينظر لامرأة أخرى.

وأضافت أن الزواج مسؤولية جميلة ولكن من الصعب أن يتحمل كل الناس الضغوط التي يتطلبها الإخلاص والولاء، ومع ذلك يظل هو الخيار الوحيد لها لأنها لا تتخيل علاقة لها خارج إطاره «أؤمن بالعثورعلى توأم روحي، أن أحب رجلاً واحداً في المرة الواحدة وأكرس له كل حياتي ومشاعري».

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وكان طليقها ريان رينولدز قد صرح من قبل بأنها لم تكن مستعدة للزواج وتبعاته، عندما ارتبطا، ولذلك لم يستمر زواجهما أكثر من 3 سنوات.

والغريب أن زواجها من الصحفي رومين دورياك لم يستمر أيضاً سوى 3 سنوات، ولكنه لم يكن الشخص المناسب لها بحسب قولها.

وأشارت إلى أنها الآن تشعر أنها أكثر نضجاً وأكثر تحكماً في قراراتها، لذلك تستعد للزواج من كولين جوست بثقة وتفاؤل.