لماذا سامحت ماريا كاري كل خصومها؟

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت المطربة الأمريكية ماريا كاري أنها سامحت كل من كان على خصومة معها، ولم تعد تحمل لأحد أية مشاعر عدائية، لافتة إلى أنها أصبحت أكثر نضجاً وتصالحاً مع النفس.

ونفت كاري (البالغة 50 عاماً) تعمدها خلق عداوات مع غيرها من الفنانين، مشيرة إلى أنها كان لها أسبابها في الخلاف مع بعض الفنانين، رغم تغاضيها عن العديد من الأمور، لأنه ليس هناك ما يجبرها على التواصل مع أحد لا تحبه أو حاول إيذاءها ولو بالقول.

وأوضحت أن توأمها موروكو ومونرو هما محور حياتها الآن، وهما سندها بعد فنها، لأنها تعلمت مع الوقت أن تبتعد عن الطاقة السلبية التي يجلبها العداء أو الخصام مع الآخرين.

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وذكرت كاري أن وسائل الإعلام وسوشيال ميديا ضخمت من خلافاتها مع بعض الفنانين وأضافت من عندها وقائع غير صحيحة ما زاد من هوة التباعد، رغم احترامها لكل زملائها وتركيزها على فنها الذي تعتبره رصيدها في الحياة الذي يبقى بعد اعتزالها أو رحيلها.

وكانت كاري قد دخلت على مدار سنوات عديدة في خلافات مع عدد من النجوم من أبرزهم الراحلة ويتني هيوستن، ولكنها تصالحت معها قبل وفاتها بأشهر قليلة.

وتضم قائمة العداوات السابقة المطرب إيمينيم، المطربة ريانا، المطربة نيكي ميناج التي هددتها بالضرب، ديمي لوفاتو وجينيفر لوبيز، التي ادعت كاري في تصريح تليفزيوني أنها لا تعرفهما.