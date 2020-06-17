كيف كانت ياسمين عبد العزيز في سن الـ19 عاماً؟

متابعة بتجــــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو قديماً للفنانة المصرية ياسمين صبري وتبين أنه تم تسجيله خلال حلقة من برنامج قدمته الإعلامية هالة سرحان.

وأشارت في معرض الرد على الاسئلة أنها في الـ19 من عمرها. وعلق الحاضرون في الاستديو على أنها “شقية” وهو ما أجابت عليه بالضحك. وأتى ذلك بعد مشاركتها الأولى في مسلسل “امرأة من زمن الحب” الذي عرض في العام 1998. وحقق المقطع أكثر من 145 ألف متابع.

ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار في وقت سابق بسبب ظهورها للمرة الأولى في مقطع مصور برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي. وسجل لهما أثناء وجودهما في السيارة وهما يستمعان إلى إحدى الأغنيات.

وبدوره نشر العوضي عبر خاصية “ستوريز” على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقاطع فيديو سجّل خلالها الأغنية التي استمع إليها مع الفنانة وتبين أنها “لأنك” التي قدمها الفنان حميد الشاعري في العام 1990 بمشاركة النجم المصري إيهاب توفيق.