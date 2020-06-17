اليسا تتفوق على أصالة وجاستن بيبر

على موقع تويتر، زفت النجمة إليسا، خبراً سعيداً لجمهورها وذلك بعدما غردت معلنة تصدرها قائمة بيبلبورد الاميركيّة لأكثر الفنانين غير الأفريقيين مشاهدة عبر موقع يوتيوب في أفريقيا.

وتصدرت اليسا اللائحة باعلى نسب المشاهدات بإعتبارها الأولى في إفريقيا ضمن قائمة الفنانين غير الأفارقة بأكثر من 225 مليون مشاهدة.

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وضمّت القائمة الفنانة أصالة التي احتلت المرتبة الثانية بأكثر من 214 مليون مشاهدة. الفنان عمر كمال الذي احتّل المرتبة الثالثة بأكثر من 184 مليون مشاهدة. فيما احتل النجم جاستن بيبر المرتبة العاشرة بأكثر من 139 مليون مشاهدة.

آخر أعمال اليسا أغنية “قهوة الماضي” أطلقتها بمناسبة عيد الفطر السعيد وهي من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع، توزيع كميل خوري والحان محمد رحيم.

اليكم اللائحة الكاملة: