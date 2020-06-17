فيديو .. جيني إسبر تمارس التمارين الرياضية

نشرت الفنانة جيني إسبر فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت جيني من خلاله وهي تمارس التمارين الرياضية، كما علقت عليه قائلة: صباح

النشاط والطاقة الإيجابية.

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يذكر أن الفنانة جيني إسبر شاركت مؤخرًا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل حرملك، وهو من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، وبطولة كل من

باسم ياخور، جمال سليمان، نادين خوري، هبة نور، سلافة معمار، درة، سامر المصري، قيس شيخ نجيب، أحمد الأحمد، ، رنا أبيض، قاسم ملحو، يزن السيد، طلال مارديني، رواد عليو، ليليا الأطرش، علا باشا، رشا بلال، بلال مارتيني، طارق الصباغ، صفاء سلطان، ميريانا معلولي.