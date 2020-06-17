بعد تعافيها من الكورونا.. صور لإيمان العاصي مع ابنتها

ظهرت الفنانة إيمان العاصي مع ابنتها ريتاج في جلسة تصوير جديدة بعدسة المصور خالد فضة، وتداولها محبوها ومتابعوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد نشرها لها عبر حسابها الرسمي عبر "إنستجرام".

أصيبت العاصي أخيراً بفيروس كورونا الأمر الذي أعلنت عنه بعد تعافيها، لتخرج بتجربتها مع هذا المرض ورحلة علاجها منه والتعرض لأعراضه، وكان أصعب ما تعانيه هو عدم قدرتها

على احتضان ابنتها أو التقرب منها.

يذكر أن آخر أعمال العاصي الدرامية كانت من خلال مسلسل "بخط الإيد" مع أبرز نجوم الدراما "أحمد رزق، سوسن بدر، يسرا اللوزي... وغيرهم"، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة كبيرة وتفاعلًا جماهيريًا كبيرًا مع أحداثه.

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