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طلاب كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية ينتجون فيلمًا وثائقيًا عن طبيعة دراستهم

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أنتج طلاب كلية اللغة والإعلام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة فيلمًا وثائقيًا عن طبيعة الدراسة في قسم الترجمة بالكلية والمشاريع التي يقومون بها والهيئات التي يتلقون التدريب فيها تحت إشراف دكتور عزة أحمد هيكل عميدة

الكلية منها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي و وكالة أنباء الشرق الأوسط وغيرها من المؤسسات الإعلامية الكبرى.  

 

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وقد أكدت الدكتورة ريهام الشاذلي رئيس قسم الترجمة بالكلية الفيلم الوثائقي أن

قسم اللغة والترجمة هو أحد أقسام كلية اللغة والإعلام ويتميز عن مثيله من الأقسام بالكليات الأخرى بالمزيج الفريد الذي يجمع بين دراسة اللغة والأدب واللغويات والترجمة، بالإضافة إلى مهارات عملية تخص الإعلام، فتنمي هذه الدراسة الشاملة الحس اللغوي والإعلامي للخريج، وتزوده بمهارات تفتح له أبواب مختلفة في سوق العمل.

 

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