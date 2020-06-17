سمر مرسي للوفد: أعتبر نفسي محظوظة

أوضحت الفنانة الشابة سمر مرسي أنها تعتبر نفسها محظوظة، وذلك بسبب مشاركتها في بداية مشوارها الفني مع عدد من كبار النجوم.

كشفت مرسي في تصريح خاص لبوابة الوفد أنها على عكس البعض لم تبدأ في أعمال صغيرة، بل كانت بداياتها

مع كبار النجوم والمخرجين، مثل نيللي كريم في تحت السيطرة، شريف منير وياسمين عبدالعزيز في ونحب تاني ليه، خالد النبوي في سبع أرواح، ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب في لمس أكتاف، وبالطبع يحيى الفخرانى وميرفت أمين في بالحجم العائلي.

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أضافت سمر مرسي قائلة إنها لذلك تعتبر نفسها محظوظة فهي كانت تشاهد أعمال هؤلاء النجوم وتتمنى المشاركة في أعمال لهم وهو ما حدث لها.

يذكر أن سمر مرسي شاركت في مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي وغيرهم من نجوم الفن المصري.