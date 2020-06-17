شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بفيديو لها مع صديقتها يستمعان إلى الهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". تضمن الفيديو استماعهما إلى أغنية "حلوة البدايات" وهما يسيران بالسيارة في أحد الشوارع. يذكر أن ياسمين شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع مجموعة من نجوم Advertisements الدراما، أبرزهم: "كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، ليلى عز العرب"، وحصلت على إقبال جماهيري كبير، وتصدرت محركات البحث المختلفة، والآلاف من المشاهدات التي انتشرت عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. الدراما، أبرزهم: "كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، ليلى عز العرب"، وحصلت على إقبال جماهيري كبير، وتصدرت محركات البحث المختلفة، والآلاف من المشاهدات التي انتشرت عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. View this post on Instagram ❤️ A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on Jun 17, 2020 at 7:22am PDT

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ياسمين عبدالعزيز في أجواء رومانسية على نغمات عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.