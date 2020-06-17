سمر مرسي للوفد: أحب المرأة القوية

أوضحت الفنانة الشابة سمر مرسي، أنها تحب الشخصيات النسائية القوية، وعلى رغم أنها لا تقصد دائمًا تجسيد هذا النمط من النساء في أدوارها إلا أنها لا تحب ولا تفهم منطق السيدات الضعيفات.
أعربت مرسي في تصريح خاص لبوابة الوفد أنها لاتفهم لماذا تستمر امرأة في وضع لا يرضيها ويقلل من كرامتها ومن حقها وتستمر فيه.
اختتمت سمر حديثها قائلة إنه على رغم عدم حبها لتلك الأنماط إلا أنهن موجودات في المجتمعومن الحين للآخر تحب تجسيد شخصيات تدعم تلك الصورة وفي أحيان أخرى تقدم أدوار لتخبر النساء ألا تكونوا مثلهم ومن بينهم شخصية ميرنا التي جسدتها في مسلسل ونحب تاني ليه.
يذكر أن سمر مرسي شاركت في مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي وغيرهم من نجوم الفن المصري.
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