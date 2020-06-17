بعد فوزه بجائزة مراكز الفنون الأولى.. محمد ناصر في فيلم إماراتي قريبًا

تعاقد الفنان المصري الشاب محمد ناصر، عقد للمشاركة في فيلم إماراتي، جاري البدء في تصويره في دولة الإمارات العربية.
وأعرب محمد ناصر، عن سعادته بتلك الخطوة التي وصفها بالمميزة والجريئة بالنسبة له، موضحًا بأن تعاقده في الفيلمتم على أداء 3 أغاني داخل الفيلم، والمقرر البدء في تسجيل الأغاني داخل استوديوهات صوت الحب بالقاهرة، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الكشف عن فريق عمل الأغاني والذي يضم كوكبة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.
يذكر أن الفنان محمد ناصر، عضو فرقة الموسيقي العربية، ومنتخب أوركيسترا الشباب والرياضة، وحصل علي العديد من الجوائز في مجال الغناء والتمثيل منها جائزة "مراكز الفنون"، وختام الأنشطة الطلابية وكان المتصدر الأول للمسابقات التي تنظم كل عام على مستوى الجامعات المصرية.
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