منة فضالي لجمهورها: أنا مش عارفني

نشرت الفنانة الشابة منة فضالي صورة لها بالكمامة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام. وعلقت فضالي على الصورة قائلة " ودة حالي في زمن الكورونا، أنا مش عارفني " تفاعل عدد من الجمهور ومحبي منة فضالي مع منشورها فتلقت أكثر من 3 آلاف إعجاب بعد فترة قصيرة من نشرها للصورة ومن بينهم الفنانة عبير صبري والعديد من التعليقات. Advertisements يذكر أن منة فضالي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " لما كنا صغيرين " مع خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج كذلك في المسلسل السوري " مقابلة مع السيد آدم " مع الفنان السوري غسان مسعود.

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