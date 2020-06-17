محمد فرج يخوض أولى تجاربه السينمائية قريبًا

إلى دخوله المجال الإعلامي من خلال تقديمه برنامج "المهزراتية" الذي حقق نجاحات كبيرة على فضائية "النهار".
يواصل المذيع الشاب محمد فرج، نجم السوشيال ميديا واليوتيوب سلسلة نجاحاته، بعد أن قدّم الكثير من الإعلانات الناجحة مع كبار الفنانين مثل أحمد حلمي، والنجمة أمينة خليل، وذلك من خلال الإعلانات لمجموعة من الشركات، بالإضافة
وكشف محمد فرج، أنه يستعد خلال الفترة القادمة لخوض أول تجاربه الفنيةفي مجال التمثيل من خلال المشاركة في عمل سينمائي ضخم يضم باقة من كبار الفنانين سيعلن عن تفاصيل خلال الأيام المقبلة.
وصرح "فرج" بأن العمل سيكون بمثابة مفأجاة للجمهور، وسيقدم دورًا مختلفًا تمامًا عن شخصيته المتعارف عليها من خلال الفيديوهات التي يقدمها عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة.
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