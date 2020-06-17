تراند اليوم : تجميعة صور وفيديوهات.. أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد نجله – شاهد

شارك الفنان والمطرب أحمد فهمى، جمهوره بفيديو له مع ابنه و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

و علق أحمد فهمي على الفيديو قائلا :”كل سنه و انت طيب يا بطل .. يا فرحة قلبي في كل ثانية لأن عندي ابن رائع زيك …كلنا بنحبك يا سونسون”

وجاءت التعليقات على الفيديو كالتالي :

– كل سنه و هو طيب وعقبال مليون سنه

– ربنا يخليهولك يارب

– انتوا قمرات

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وكان من المقرر دخول أحمد فهمى في السباق الرمضانى للمسلسلات لكن تعطل تصوير مسلسله “اسود فاتح” بسبب ضيق الوقت

مسلسل “أسود فاتح” بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.