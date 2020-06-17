تراند اليوم : ابنة رجاء الجداوي تطلب الدعاء لوادلتها.. الحالة سيئة

كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، ليل الثلاثاء الأربعاء، عن آخر مستجدات حالتها الصحية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وذكرت ابنة رجاء الجداوي، عبر حسابها على فيسبوك، أن والدتها التي تعاني من فيروس كورونا، لا تزال على جهاز التنفس الصناعي.

وكتبت أميرة مختار: “مامي ما زالت في الرعاية المركزة وعلى نفس الجهاز، بس للأسف تعبانة ادعوا لها أرجوكم يشفيها ويشفي كل مريض”.

ودخلت رجاء الجداوي منذ شهر، عزل الإسماعيلية بعد شعورها بأعراض فيروس كورونا بمجرد الانتهاء من تصوير مسلسل “لعبة النسيان” رمضان الماضي، وبعدها تدهورت حالتها ليتم نقلها من غرفة عادية إلى الرعاية المركزة لوضعها على التنفس الصناعي.

Advertisements

وفي وقت سابق، كشفت مصادر بمستشفى العزل بالإسماعيلية، عن أن حالة الفنانة رجاء الجداوي لم تتغير كثيرا منذ نقلها إلى غرفة العناية المركزة، الثلاثاء قبل الماضي، ووضعها على جهاز تنفس صناعي سباب الذي ينقل الهواء إلى الرئتين عبر الفم أو الأنف، وبعد حقنها بالبلازما مرتين متتاليتين يومي السبت والأحد قبل الماضيين.

وقالت المصادر في المستشفى، إن جرعات بلازما المتعافين لم تؤثر كثيرا في تحسن حالة الفنانة رجاء الجداوي بالشكل الذي يمكن معه نقلها إلى غرفة عادية، مؤكدين أن السبب في ذلك الحالة الصحية والسن المتقدمة.

وأضافت أن التحسن في الحالة يسير ببطيء منذ بداية دخولها العناية المركزة، ولكنها مستقرة ولم تصل إلى حد التدهور، حيث ثبتت درجة حراراتها عند 37 درجة، ونسبة الأكسجين في الدم تتراوح يوميًا ما بين 98 و97، والضغط والنبض مستقرين ولم تفقد الوعي وتتحرك ببطيء.