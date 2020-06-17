تراند اليوم : شوف إزاي الجمهور بيدلع دنيا سمير غانم – إتفرج

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها و ذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت دنيا علي الصورة قائلة :” الفانز حبايبي بيدلعوني ”

ولاقت الصورة ردود أفعال واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :

– لازم القمر ده يتدلع

-بنحبك يا فنانه

– محتاجين نشوف اعمال جديده بقي

و الجدير بالذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في النسخة الإعلانية لحملة تبرعات مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بأغنية تحمل رسالة شكر من القلب إلى كل من يساهمون بالتبرعات لدعم المرضى، خاصة مرضى القلب في ظل هذه الظروف الصعبة، لاحتياجهم رعاية مستمرة وخدمة دقيقة على مدار الساعة حتى في وقت الأزمات لإنقاذ حياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.