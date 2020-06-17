تراند اليوم : محمد رمضان ينشر فيديوهات رقص جمهوره علي أغنيته كورونا فيرس

نشر الفنان محمد رمضان من خلال قصته عبر موقع التواصل الإجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” فيديو لأحد متابعيه وهم يقوموا بالتأدية على أغنيته كورونا فيروس بطريقته.

وحققت أغنية كورونا فيروس للفنان محمد رمضان، 8 ملايين و511 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناة «رمضان» الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 10 يونيو الجاري، وحققت تفاعلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا.

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وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب “كورونا فيروس” وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة.

وكان الفنان محمد رمضان أعلن مؤخرًا عبر حسابه على “إنستجرام” تجسّيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان “الإمبراطور” لتقديمه في رمضان المقبل.