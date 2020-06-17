وفاة الإعلامية الإذاعية نهى العلمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت الإعلامية الإذاعية نهى العلمي، المذيعة بشبكة صوت العرب، الثلاثاء 16 يونيو، واقتصر العزاء على مراسم الجنازة فقط، وذلك نظرا لظروف أزمة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

أمل مسعود، نائب رئيس الإذاعة المصرية، نعت الإعلامية نهى العلمي، مؤكدة أنه من المقرر أن يتم إعادة إذاعة ‏أشهر برامجها خلال الفترة المقبلة، إذ أن الراحلة تعد من رواد إذاعة صوت العرب .‏

ومن أشهر برامج الإعلامية الراحلة نهى العلمي: “رحلة بلا سفر”، و”العالم من خلالهم”، و”أهل المغنى”، والذي انفردت فيه بآخر لقاء للعندليب عبدالحليم حافظ ‏قبل وفاته.‏

وكانت الإعلامية الإذاعية نهى العلمي تسعى للعمل بالصحافة أو الإذاعة في بداية حياتها، وبعد تخرجها ذهبت للعمل في “أخبار اليوم” وطلبت مقابلة ‏مصطفى أو علي أمين ولم تجدهما لسفرهما بالخارج، لكن صديق أخيها كان ابن أخت الإذاعى أحمد سعيد، فاقترح عليها ‏الذهاب لأحمد سعيد، وتصادف وجود اختبار لقبول دفعة جديدة من المذيعين، وطلب منها الإذاعى الكبير أن تتقدم ‏للاختبارات، ونجحت وكانت اللجنة تضم إذاعيين كبار أمثال حمدى الكنيسى ومحمد سناء.‏