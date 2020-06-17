شروتي حسن تعترف بإجراء عمليات تجميل وتكشف إصابتها بهذا المرض

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

اعترفت ابنة الفنان كمال حسن، الممثلة الجميلة شروتي حسن، مؤخرًا بأنها خضعت لعملية جراحية تجميلية وأنها لا تخجل من الاعتراف بذلك.

احتلت شروتي عناوين الصحف بعد مشاركتها التي تضمنت صورتين لنفسها، قالت إنها تحاول أن تتواءم مع مشاكلها الهرمونية وطلبت من الناس تجنب التعليق حول كيف يبدو الشخص سمينًا أو رقيقًا، “لذا، قررت نشر هذا مباشرة بعد مشاركتي السابقة وسأخبرك بالسبب.

تقول نجمة بوليود: “لست الشخص الذي تدفعه آراء الآخرين وتؤثر فيه، ولكن التعليقات المستمرة حول كيف أنها بدينة جدًا الآن أو أنها ضعيفة جدًا هي يمكن تحرك مشاعرها أو تدفعها للاكتئاب.

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وأضافت “متأكدة من أن هناك نساء يعمهم ما سأقوله، غالبًا ما أكون تحت رحمة هرموناتي ذهنيًا وجسديًا وعلى مر السنين أعمل بجد لمحاولة اكتساب صحة جيدة، رغم أن ليس سهلًا، والتغيرات الجسدية ليست سهلة، لكن ما أصبح أسهل بالنسبة لي هو مشاركة رحلتي”.

طلبت شروتي من الناس نشر الحب، وقالت: “لا يوجد أحد مشهور أو غير ذلك، قادر على الحكم على شخص آخر على الإطلاق، يسعدني أن أقول أن هذه هي حياتي ووجهي لا أشعر بالخجل من الاعتراف”.

وفقًا لتقرير Bollywood Hungama، قالت الممثلة إنها تعرضت للخجل الجسدي عدة مرات، وإنها تعاني من متلازمة تكيس المبايض وترغب في أن تعرف النساء الأخريات أن شخصًا ما يتحدث عنهن.