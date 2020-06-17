تعليق مغني المهرجانات عمر كمال على قرار ضبطه وإحضاره

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان عمر كمال، على قرار النيابة بضبطه وإحضاره، بعد إحيائه حفل زفاف في محافظة الإسماعيلية، ومخالفته لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي أمر بمنع التجمعات وعدم إقامة حفلات.

عمر كمال، قال في تصريحات صحفية، إنه حتى هذه اللحظة لم يستلم أي استدعاء بشكل رسمي وأنه سيقوم بإرسال محاميه لمتابعة ذلك الأمر، مؤكدًا أن ذلك كان منذ أسبوعين بمحافظة الإسماعيلية.

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وأضاف: “الفرح ده لعيلة معروفة جدا وكنت معزوم وروحت سلمت ومشيت زي أي حد عادي جدا ولا فيه نيابة ولا شرطة جت الفرح ولا أي حاجة حصلت و فوجئت بعد ذلك إنه يقال عمر كمال راح أحيا فرح، وطبعا أنا ولا أحييت فرح ولا أي حاجة بس هما شغلوا الأغنية وأنا سقفت وهيصت مع الناس ومشيت وده كل اللي حصل”.

وعن وجوده برفقة ثلاثة مطربين آخرين فقال إنه لا يعرف من كان في الحفل ولم يتقابل مع أي مطرب في الحفل، ولا يعرف من كان موجودًا في الحفل، و اختتم كلامه مؤكدًا على احترامه بشكل كامل لقرار نقابة المهن الموسيقية وقرار رئاسة مجلس الوزراء بعدم التجمعات وأحياء الحفلات والأفراح.

وشمل قرار النيابة العامة ضبط كل من الفنان عمر كمال، وشحتة كاريكا، وكسبرة، وحنجرة للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معهم.