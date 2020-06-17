يسرا تهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده: محظوظة بالعمل معك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية يسرا رسالة تهنئة خاصة للفنان بيومي فؤاد، بمناسبة عيد ميلاده.

يسرا نشرت صورة جمعتها بالفنان بيومي فؤاد وعدد من أبطال مسلسل “خيانة عهد” من الكواليس، وذلك على حسابها الخاص على “انستجرام”، وعلقت بقولها: “السنة دي أنا كنت محظوظة ان إحنا اشتغلنا مع بعض”.

وأضافت: “كل سنة وانت سعيد وطيب كل سنة وانت سبب في ضحكة وسعادة حبايبك اللي حواليك.. وإن شاء الله ربنا يزيدك نجاح و دايما تكون مرتاح البال @BayoumiFouad”.

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الفنان بيومي فؤاد رد على تهنئة يسرا له، بقوله: “كل سنه وانتي سبب سعاده العالم اقسم بالله بحبك حب”.

يُذكر أن يسرا تألقت في المارثون الرمضاني بمسلسل «خيانة عهد» الذي شاركت في بطولته أمام حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى، بيومي فؤاد، والعمل من تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، إخراج سامح عبدالعزيز.

على جانب آخر، اعربت يسرا عن انزعاجها من الانتقادات التي واجهها القطاع الفني بسبب استمرار تصوير الأعمال الدرامية على الرغم من توقف معظم الأنشطة والتجمعات، بسبب انتشار جائحة كورونا، وقالت: «أرزاق الناس ليست لعبة. استمررنا؛ لأن هناك عمالاً أرزاقهم تتوقف على استمرار التصوير، مثلهم مثل استمرار العمل في أي وزارة أو مصنع أو أي مصلحة حكومية، وكنا نلتزم بالإجراءات الوقائية في كل أماكن التصوير لأي مسلسل».

وعن الإجراءات الوقائية التي اتبعتها يسرا لمكافحة وباء كورونا، أوضحت: «كنت أذهب إلى التصوير ومعي كل الاحتياطات؛ من زجاجات الكحول التي تعقم الملابس، والأماكن التي أجلس فيها، وكل شيء أستعمله، إلى جانب أنه يوجد طبيب معنا في الاستوديو؛ يقيس لنا الحرارة، ويطمئن على حالتنا الصحية».