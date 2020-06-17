موقف إنساني لميريهان حسين مع طفل مريض بالسرطان قبل دخوله للعمليات.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في لفتة إنسانية منها، حرصت الفنانة المصرية ميريهان حسين على دعم ومساندة طفل مصاب بالسرطان يُدعى «محمود»، وذلك قبل دخوله لغرفة العمليات.

نجمة ستار أكاديمي عملت على رفع الروح المعنوية لمحمود وشاركت صورة نشرها الطفل تجمعه بالفنانة المصرية من أجواء زيارة له بمستشفى سرطان الأطفال 57375، معلقة عليها: «ادعوا لصديقي البطل محمود .. بيحارب السرطان بشجاعة أسد .. ربنا يقومك بالسلامة يا حودا .. ادعولوا بالشفاء»، حيث شارك كل فانز وأصدقاء ميريهان في الدعاء لمحمود وغيره من أبطال مستشفى سرطان الأطفال 57375 بالشفاء العاجل.

يُذكر أن ميريهان حسين تغيبت عن المشاركة في دراما رمضان 2020، في الوقت الذي عُرض لها مؤخرا مسلسل مسلسل «ختم النمر»، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، عفاف شعيب، ميريهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان، تامر شلتوت، وفاء سالم، تميم عبده، أمير صلاح الدين، قصة وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف السيناريست محمد عبدالمعطي، وقد حقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه عبر شاشة ON E الفضائية المصرية.

من ناحية أخرى، تحرص ميريهان حسين على التواصل مع محبيها عبر مقاطع فيديو طريفة، تستعرض فيها مهاراة التقليد، حيث نجحت في تقمص الكثير من النجمات، وكان أحدث فيديو، لديو غنائي تقمصت فيه النجمتين المغربية سميرة سعيد، والسورية أصالة، واللافت كان اختيارها لأغنية «وداع يا دنيا وادع» للثنائي الشعبي حمو بيكا وشاكوش.