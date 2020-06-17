الفنان حسين أبو حجاج يعود لمهنته الأصلية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اضطر الفنان المصري حسين أبو حجاج العودة إلى مهنته الاصلية قبل الفن، وهي إصلاح إطارات السيارات في ورشته بمدينة بني مزار في محافظة المنيا، وذلك بسبب أزمة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

فقد ظهرت مجموعة صور للفنان المصري وهو يعمل في ورشة الكاوتش الخاصة به، وقال أبو حجاج، في تصريحات صحفية، إن جائحة “كورونا” وراء عودة لمهنته الأصلية بسبب عدم عرض أعمالا عليه.

الفنان المصري أضاف: “العمل عبادة والإنسان لا يتوقف عند مهنة أو عمل بذاته، ولا مفر من البحث والسعي وراء لقمة العيش”.

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وحسين أبو حجاج هو في الأساس صاحب ورش «حسين أبوحجاج لبيع وشراء وتصليح الكاوتشوك»، أدخله بلدياته الفنان هاني رمزي للسينما.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها حسين أبو حجاج هي فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، و”الناظر”، و”صعيدي رايح جاي”، و”غبي منه فيه”، و”زكي شان”، ومسلسل «الكبير»، وغيرها من الأدوار.

والفنان المصري حسين أبو حجاج يبلغ من العمر 66 سنة، وهو متزوج ولديه 4 أبناء هم: هشام 32 سنة محاسب بالسعودية، ومحمود 30 سنة يعمل بالورشة، وبنتين متزوجتين، إحداهن مدرسة، والثانية ربة منزل.