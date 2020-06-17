لوحة تفتح النار على نوال الكويتية.. والفنانة تعتذر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة الكويتية نوال لهجوم عنيف من متابعيها، بعدما أعادت نشر لوحة رسمتها إحدى الفتيات، ظهرت فيها نوال مع عدد من الفنانين الذين يحيطون بها فيما تجلس وسط مائدة، وقد رأى البعض أنها مستوحاه من صورة “العشاء الأخير” للفنان ليوناردو دافنشي والتي تمثل لقاء النبي عيسى عليه السلام مع تلامذته.

الفنانة الكويتية أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها على “تويتر”، بتعليق قالت فيه: “أعدت رسم لوحة العشاء الأخير، وسميتها الأغنية الأخيرة”، وهو ما اعتبره عدد كبير من المتابعين إساءة للديانة المسيحية.

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نوال حذفت اللوحة سريعا، واعتذرت عن نشرها، بقولها: “أنا شفت صورة وأعجبتني كونها تجمع الفنانين ولما اكتشفت إنها تحمل رمزاً دينياً على طول تراجعت لأني أكيد أحترم كل الديانات وكل الطوائف وكل البشر بألوانهم وهذا معروف عني واعتذر لكل من ساء الفهم لأني إنسانة مسالمة وأحب الناس وأحب السلام”.

ومن جانبها دافعت الفنانة الإماراتية أحلام عن نوال، بقولها: “ردت عليهم وطوت الصفحة والمصيبة إن كل اللي كتبوا عن هالموضوع يعرفون إنها مستحيل تقصد إساءة محشومة يا أم حنين”، لترد عليها نوال قائلة: “تسلمين أختي حبيبتي”.

من ناحية أخرى، طرحت نوال الكويتية مؤخراً كليب لأغنية «مكانك مبين»، وهي من كلمات عبدالله، وألحان مشعل العروج، توزيع جيهون جيلكتان، والكليب من إخراج أحمد خلف.