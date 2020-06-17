نادين نسيب نجيم تتعرض لإصابة أثناء التصوير.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة اللبناانية نادين نسيب نجيم لإصابة خلال تصويرها أحد مشاهد مسلسلها الجديد «2020»، والذي كان من المقرر أن تنافس به في رمضان، إلا أنه تم تأجيل استكمال تصويره بسبب وباء كورونا.

ملكة جمال لبنان السابقة التي عادت لاستكمال التصوير مؤخراً تعرضت لإصابة في كف يدها، واستعرضتها بصورة، كتبت معلقة عليها: «من بعد مشهد مبارح هيك صار، بدي ضلني شهر لابسة هالشي»، وفي تصريحات حول كواليس الإصابة، أوضحت الفنانة أنها كانت تصور مشهد يتضمن ضرب «بوكس»، إلا أن يدها تعرضت للأذى عن طريق الخطأ.

يُذكر أن نادين تشارك في بطولة مسلسل «2020» أمام الفنان السوري قصي خولي، كارمن لبس، والعمل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإنتاج شركة الصباح ومن إخراج فيليب أسمر، وهو ثاني عمل يجمع نادين بقصي بعد تألقهما في مسلسل «خمسة ونص» الذي حقق نجاحاً قوياً خلال الموسم الدرامي لرمضان 2019.

على جانب آخر، اعلنت نادين انفصالها عن زوجها المهندس اللبناني هادي الأسمر، رسمياً سبتمبر 2019، والذي تزوجته بعد قصة حب قصيرة في يوينو 2012، وقد رُزقت منه بطلفين، «هيفين» عام 2013، و«جوفاني» عام 2014.