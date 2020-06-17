ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلادها على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ضربت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا التحذيرات من التجمعات بسبب وباء كورونا عرض الحائط، وقررت الاحتفال بعيد ميلادها ولكن بشكل مختلف.

ستيفاني خرجت عن المعتاد من الاحتفال بمثل هذه المناسبات في المطاعم والملاهي الليلية المغلقة، واختارت أن تحارب ملل كورونا بالاحتفال بعيد ميلادها في الهواء الطلق على البحر بحضور مجموعة من أقرب أصدقائها وأفراد من أسرتها، وحرصت على مشاركة محبيها بصور من أجواء الحفل، وفيها ظهرت ستيفاني متألقة بفستان أسود بسيط، متزينة بمجموعة من الأكسسوارت المبهجة، مسدلة شعرها بشكل زادها جاذبية.

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وفي تعليق على الصور، كتبت ستيفاني: «أنا لبنانية وأحاول أن أجد ضوء الأمل في جميع الأوقات المظلمة، على أمل الاحتفال في ظروف أفضل العام المقبل»، حيث تلقت الفنانة تهاني محبيها وأصدقائها متمنيين لها عام جديد ملئ بالسعادة والنجاح والتوفيق.

يُذكر أن ستيفاني صليبا شاركت في المارثون الرمضاني بمسلسل «الساحر» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان السوري عابد فهد، رنين مطر، رودريج سليمان، رشا بلال، عبدالهادي الصباغ، وغيرهم والعم عن قصّة سلام كسيري وسيناريو وحوار حازم سليمان، وإخراج محمد لطفي وعامر فهد.

«الساحر» هو ثاني عمل يجمع بين ستيفاني وعابد فهد بعد نجاحهما في مسلسل «دقيقة صمت» الذي عُرض رمضان 2019.