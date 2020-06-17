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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دخلت الفنانة الأردنية صبا مبارم فترة حجر منزلي استمرت 14 يوم في منزلها بعد عودتها للأردن قادمة من الإمارات، والتي قضت فيها أيضاً فترة حجر منزلي.
صبا أرادت الاحتفال بإنهائها لفترة الحجر وعودتها لحياتها الطبيعية، واختارت أن تغير شكلها، حيث حصلت على «لوك» جديد، وتخلت عن الشعر الطويل، واستبدلته بشعر قصير، كما فضلت أن تكون طلّتها الجديدة أكثر حيوية بتسريخة مختلفة، وقد حرصت على استعراض الـ«لوك» بجلسة تصوير عفوية، ظهرت فيها مرتدية بنطولن جينز ممزق، ونسقته مع «توب» من اللونين الأبيض والأسود، متزينة بأحمر شفاة قوي.
عدد كبير من أصدقاء وفانز صاب تفاعلوا مع الصور بتعليقات أعربوا فيها عن اعجابهم بطلّة الفنانة الأردنية الجديدة، مؤكدين أنها زادتها جاذبية وأنوثة وحيوية.
يُذكر أن صبا مبارك نافست في دراما رمضان بمسلسل «حارس الجبل»، وهو عمل بدوي من تأليف حازم فضة، وإخراج سائد الهواري، وتشارك صبا في بطولته أمام منذ رياحنة، عبدالمحسن النمر، وغيرهما.
وعن كواليس تصوير العمل في ظل أزمة كورونا، قالت صبا: «أكتر ناس مظلومة في جائحة كورونا هما الفنانين وكوادر التصوير لأننا نحرص على وجود تباعد اجتماعي رغم صعوبة ذلك أثناء التصوير، و لكن التصوير في محمية طبيعية وفي الهواء الطلق ساعد على إنجاز العمل، وانهينا العمل رغم أنه كان قرار صعب لكن جائحة كورونا حصلت ونحن في الثلث الأخير وكان لزامًا علينا أن نكمله».
كانت هذه تفاصيل خبر صبا مبارك تحصل على «لوك» جديد احتفالاً بانهاء فترة الحجر المنزلي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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