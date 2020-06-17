إصابة الفنان علاء عرفة و9 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعلن الفنان المصري علاء عرفة عن إصابته و9 من أفراد أسرته بفيروس كورونا في فيديو بثه على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك.

علاء قال إن والده وجده وجدته يرقدون حالياً في المستشفى، بينما يتبع الفنان الشاب وشقيقه ووالدتهما، وأبناء خالته شروط العزل الصحي في المنزل، وارفق الفيديو بتعليق كتب فيه: «انا الحمد لله كويس و أحسن دلوقتي و إحنا حالياً بنتماثل الشفاء و في فترة النقاهة بعد الإصابة لمدة أكثر من ٢١ يوم و الحمد لله دلوقتي المسحات، و التحاليل كويسة جداً وفي إنتظار خروج باقي عائلتي من الرعاية في المستشفي بالسلامة إن شاء الله ».

مضيفاً: «الغرض من الڤيديو ده التوعية العامة يمكن تفيد اي شخص ولو بمعلومة بسيطة وتكون سبب في شفاء شخص او الوقاية من الكورونا، وللعلم المرض مش عيب والمرض مش بعيد عن أي شخص وده مش المرض الوحيد الموجود في العالم اللي بيصيب الإنسان، ياريت ناخد الموضوع بجدية شوية».

Advertisements

أصدقاء وفانز علاء تفاعلوا مع الفيديو بشكل واسع عبر تعليقات تمنوا فيها للفنان الشاب وعائلته الشفاء العاجل، وأن يخرج باقي أفراد أسرته من المستشفى على أكمل صحة.

يُذكر أن علاء عرفة كان قد شارك في مسلسل «الاختيار» للفنان المصري أمير كرارة، خلال الموسم الرمضاني، حيث جسد شخصية الملازم أول محمد عبدالرازق، والعمل سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.

.