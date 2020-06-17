أول ظهور لنجلي الفنان محمود قابيل.. منّ يشبهه أكثر؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم المصري محمود قابيل مع نجليه «إبراهيم وأحمد» لأول مرة في صورة تبادلها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

عدد كبير من فانز النجم المصري أكدوا أن نجل محمود الذي يقف إلى يساره، وهو إبراهيم أكثر شبهاً لوالده وخاصة خلال فترة شبابه، في الوقت الذي رأي أغلب النشطاء أن الشابين يتمتعان بوسامة وجاذبية، كما كان يتمتع والدهما خلال فترة شبابه وحتى الآن بالرغم من تقدم عمره.

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يُذكر أن محمود قابيل سبق وتزوج من الفنانة المصرية سهير رمزي في السبعينات، في الوقت الذي نفى فيه الفنان كل الشائعات التي روجت لزواجه من الممثلة المصرية ميرفت أمين.

قابيل تخرج من الكلية الحربية عام 1964 ، حيث عمل ضابطاً في القوات المسلح، ثم اتجه إلى الفن وشارك في أفلام عديدة قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة، حيث امتهن التجارة في قطاع السياحة، ثم عاد مرة أخرى في التسعينيات إلى السينما.

من ناحية أخرى، تألق محمود قابيل في المارثون الرمضاني في مسلسل «لعبة النسيان» أمام دينا الشربيني، رجاء الجداوي، أحمد داود وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وعلي قاسم، وأحمد صفوت، والعمل من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.