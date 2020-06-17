“استراحة ملاك”.. ترنيمة بمناسبة مرور سنة على رحيل الشابة ميشيل حجل

متابعة بتجــــــــــرد: يصادف 17 حزيران ذكرى مرور سنة على وفاة الوصيفة الثالثة في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2016، الشابة ميشيل حجل، الّتي دخلت ضحكتها العريضة قلوب الملايين في لبنان والعالم العربي.

وفي هذه المناسبة، نشرت شقيقة ميشيل عبر صفحة “Support Michèle Hajal” على فيسبوك فيديو لترنيمة جديدة بعنوان “استراحة ملاك” وعلّقت قائلة: “شو عملتي بالناس يا اختي؟ كيف صرتي بقلب قلبن هيك؟ نحنا اهلك شهادتنا مجروحة فيكي، بس هني بلا ما يعرفوكي وبيعشقوكي، صرتي شمعتن اللي ما بتنطفي.. متل ما وعدوكي نفذوا.. وهالترنيمة الثانية لروحك الطاهرة، لقلبك النقي و لوجك الملائكي”.

يُشار إلى أنّ الترنيمة من كلمات شربل بو كرم وأداء المرنمة ريتا برهوم وألحان وتوزيع روجيه كرموش وتسجيل استوديو كواليتي بروداكشن وتصوير وإخراج إدي صليبا.