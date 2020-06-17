نجمة "هاري بوتر" تخترق عالم السلع الفاخرة بطريقة خاصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عيّنت الممثلة البريطانية إيما واتسون واحدة من الأعضاء الثلاثة الجدد في مجلس إدارة مجموعة "كيرينج" الفرنسية للسلع الفاخرة، الثلاثاء.

وعُرِفت واتسون (30 عاماً) خصوصا من خلال تأديتها شخصية "هيرميون جرانجر" في سلسلة أفلام "هاري بوتر".





ووافق المساهمون في مجموعة "إي جي إم" على تعيين واتسون إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "كريدي سويس" تيجارن تيارم، ورئيس شركة "ديدي تشوتشنج" جان ليو، كأعضاء في مجلس إدارة الشركة.

ومنذ انتهاء سلسلة أفلام "هاري بوتر" في عام 2010، تابعت إيما واتسون مسيرتها في عالم السينما في موازاة عملها كناشطة في مجال حقوق المرأة.





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وذكرت مجموعة "كيرينج" للسلع الفاخرة التي تملك علامات تجارية منها "جوتشي" و"إيف سان لوران" و"بوتيجا فينيتا" في بيان، أن إيما واتسون من أكثر الممثلات شهرة في العالم ومعروفة بنشاطاتها الحقوقية على نطاق واسع.

وتابعت: "هي أيضاً رائدة في الدفاع عن الأزياء المستدامة والترويج لها".





وفي عام 2019، كانت مجموعة "كيرينج" تضم أكثر من 38 ألف موظف في أنحاء العالم، وبلغت قيمة مبيعاتها في العام الماضي 15.9 مليار يورو وبلغت أرباحها 2.3 مليار يورو.



