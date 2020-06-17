رسميا.. نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى البرتغال المزيد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، على أن تُلعب يوم 23 أغسطس/آب المقبل.

وكان من المقرر أن تُقام المباراة النهائية في تركيا، ولكن البطولة توقفت منذ مارس/آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ليقرر "اليويفا" نقلها إلى البرتغال.

خطة دوري أبطال أوروبا

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي استئناف البطولة مجددا في أغسطس/آب المقبل، وذلك بالمباريات الـ4 المتبقية من إياب الدور ثمن النهائي، على أن يكون ذلك يومي 7 و8 من الشهر نفسه.

ريال مدريد الإسباني سيحل ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما سيستضيف يوفنتوس الإيطالي نظيره ليون الفرنسي، ويستضيف بايرن ميونيخ الألماني نظيره تشيلسي الإنجليزي، فيما يحل نابولي الإيطالي ضيفا على برشلونة الإسباني.

وأشار الاتحاد في بيانه أن ملاعب مباريات إياب ثمن النهائي لم يتم الاستقرار عليها بعد، حيث قد تُلعب في ملاعب الفرق المُضيفة، وقد تُنقل إلى البرتغال.

أما مباريات الدور ربع النهائي، فسُتلعب في العاصمة البرتغالية لشبونة، خلال الفترة من 12 إلى 15 أغسطس/آب، ثم مباراتا الدور نصف النهائي يومي 18 و19، في لشبونة أيضا.

وسُتقام مباريات الدورين ربع ونصف النهائي من دور واحد، على أن تُقام المباراة النهائية أيضا في العاصمة البرتغالية لشبونة وتحديدا على ملعب النور أو ملعب خوسيه ألفالادي، يوم 23 أغسطس/آب المقبل.

خطة الدوري الأوروبي

في المقابل، أعلن "يويفا" استئناف مباريات الدوري الأوروبي بالمباريات المتبقية من الدور ثمن النهائي يومي 5 و6 أغسطس/آب المقبل، ولم يُحدد إذا كانت ستُلعب على ملعب أصحاب الأرض أو سيتم نقلها إلى ألمانيا.

وستُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية في 4 مدن ألمانية، هي كولونيا ودويسبورج ودوسلدورف وجلزنكيرشن خلال الفترة من 10 إلى 21 أغسطس/آب المقبل.

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مباريات الدور ربع النهائي ستُقام يومي 10 و11 أغسطس/آب في المدن الألمانية الـ4، ثم نصف النهائي يومي 16 و17 على ملاعب لم يتم تحديدها، على أن تكون المباراة النهائية يوم 21 على ملعب ستاد كولن في مدينة كولونيا الألمانية.

تعديلات جديدة

الاتحاد الأوروبي أشار إلى بعض التعديلات التي ستتم خلال المباريات المتبقية من البطولتين الأوروبيتين، وفي مقدمتها السماح لكل فريق بقيد 3 لاعبين جدد، سيُسمح لهم باستكمال النسخة الحالية بشكل استثنائي.

واشترط "اليويفا" أن يكون اللاعبون الجدد من هؤلاء الذين تم قيدهم في الفريق قبل غلق فترة القيد الأوروبية الأخيرة في 3 فبراير/شباط الماضي، حيث لن يُسمح لأي فريق بقيد لاعبين تم التعاقد معهم بعد هذا التاريخ.

كما أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنظام الـ5 تبديلات في المباريات المتبقية من الموسم الحالي لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، على أن تتم العودة لنظام التبيلات الـ3 في الموسم المقبل.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيقوم بوضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي سيتم العمل عليها لمنع تفشي فيروس كورونا خلال مباريات البطولتين، ومراقبة الوضع مع السلطات المحلية للتعرف على الممثلين الذين يمكنهم حضور المباريات.

خطط المواسم المقبلة

"اليويفا" أكد أن الموسم المقبل لن يتأثر بالوضع الاستثنائي الذي مرت به كرة القدم في الموسم الحالي، حيث سينطلق في موعده الطبيعي.

وحدد الاتحاد يوم 3 أغسطس/آب المقبل كموعد أخير لتلقي الفرق المشاركة في النسخة المقبلة من البطولتين الأوروبيتين من جانب الاتحادات المحلية.

وحدد الاتحاد أيضا ملعب سان بطرسبورج بمدينة سان بطرسبورج الروسية لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في 2022، وملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية لاستضافة نهائي 2023، وملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن لنهائي 2024.

كما حدد اتحاد ملعب إنيرجا جدانسك في بولندا لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي 2021، وملعب رامون سانشيز بيزخوان بإسبانيا لاستضافة نهائي 2022، وملعب بوشكاش في المجر لنهائي 2023.