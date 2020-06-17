رسميا.. إنهاء موسم الدوري الإماراتي المزيد

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية إنهاء منافسات الموسم الحالي من دوري الخليج العربي، وعدم استئنافه، بعد توقفه مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتوقفت منافسات دوري الخليج العربي على غرار المسابقات العالمية منذ مارس/آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت رابطة المحترفين الإماراتية في بيان عبر موقعها الرسمي الاتفاق على عدم استمرار مباريات مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاما للموسم الرياضي 2019-2020.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من جمال حامد المري، نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني، المدير التنفيذي وخالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

كما قررت الرابطة الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب على القرار للموسمين 2019-2020 و2020-2021، والتنسيق مع مجلس ادارة اتحاد الكرة بهذا الخصوص.

من جهته، دعا الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إلى عقد اجتماع طارئ، الخميس، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة.

الاجتماع الذي سينعقد عن بعد سيناقش آخر المستجدات التي تتعلق بمصير الموسم الكروي والمسابقات المحلية.