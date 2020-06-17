سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 150 جنيها، كما استقر سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتكرر السعر الرسمي للدولار على شاشات جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

واتخذت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالخرطوم حزمة إجراءات للسيطرة على سعر الصرف وتوفير السلع الأساسية.

وشملت الإجراءات التي جرى إعلانها عقب اجتماع اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، سياسات جديدة لشراء وتصدير الذهب، وإنشاء محفظة لتمويل مدفوعات السلع الإستراتيجية.



وتواجه الخرطوم صعوبات في إعادة تنظيم اقتصادها المتعثر، فالتضخم بلغ 100% والعملة تهاوت إذ تطبع الحكومة أوراق النقد لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

وبدأ السودان، الذي يرزح تحت عبء دين خارجي بلغ نحو 62 مليار دولار، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول من الصندوق يمكن أن يمهد الطريق أمام دعم مالي دولي.

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ويدين السودان بمبلغ 1.3 مليار دولار لصالح صندوق النقد الدولي.

سعر اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو الأوروبي على شاشات بنك السودان المركزي وأغلب المصارف عند مستوى 61.91 جنيه للشراء، 62.22 جنيه للبيع، فيما سجل في سوق الصرف الموازية (السوداء) سعر 168 جنيها.

وعن سعر الجنيه الإسترليني فاستقر أيضا عند مستوى 69.13 جنيه للشراء و69.47 جنيه للبيع بحسب السعر الرسمي، فيما سجل في السوق الموازية 187.50 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

كما استقر سعر الريال السعودي في سوق الصرف السودانية مع بداية تعاملات اليوم عند مستوى 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، مقابل 40 جنيها في السوق الموازية (السوداء).

وجاء سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء، 15.04 جنيه سوداني للبيع، مقابل 41.09 جنيه في السوق السوداء.

وتراجع الدينار الكويتي في سوق الصرف السودانية الموازية (السوداء) مسجلا 256 جنيها مقابل 268 جنيها بالأمس، فيما جاء سعره الرسمي عند مستوى 177.87 جنيه للشراء، و178.76 جنيه للبيع.