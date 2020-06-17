هدية رائعة من نوال الزغبي الى ماغي بوغصن

Jun 17, 2020
قبل اسبوعين واثناء حلولها ضيفة ضمن برنامج “ضحك ولعب وجد” مع الاعلامي محمد قيس، كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أنّها استعادت ممارسة هواية الحياكة من جديد لأنها طريقة تساعدها على الهدوء والتركيز والتأمل، كما كشفت انها تعمل على حياكة “شال” ستهديه الى صديقتها المقربة النجمة اللبنانية ماغي بوغصن.
قبل ساعات، نشرت نوال الزغبي فيديو لشال أحمر جميل وأنيق، حاكته خصيصاً لماغي بوغصن التي اعادت نشر الفيديو على حسابها، معبرة عن اعجابها به.
ومن المعروف في الوسط الفني عن الصداقة القوية التي تربط نوال وماغي حيث لا توفران فرصة إلا وتتحدثان عن صداقتهما المميزة، ودائماً ما تتحدث كل واحدة عن الاخرى فنوال تقول أنّ “الممثلة ماغي بو غصن جميلة ومقنعة وبارعة في تمثيلها”. فيما تعتبر ماغي ان “النجمة نوال الزغبي صريحة وحقيقية امام الكاميرا كما أمام نفسها. هادئة وشخصية قوية. هي نجمة كل القلوب”.
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